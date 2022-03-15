وزير خارجية اليابان: أزمة أوكرانيا تظهر الحاجة لإصلاح مجلس الأمن

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - قال وزير الخارجية الياباني يوم الثلاثاء إن الغزو الروسي لأوكرانيا يظهر الحاجة إلى إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي تشغل روسيا فيه مقعدا دائما.

وقال وزير الخارجية يوشيماسا هاياشي في مؤتمر صحفي دوري إن اليابان ستبذل قصارى جهدها لإصلاح مجلس الأمن، مناشدا منح بلده عضوية دائمة بالمجلس.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)

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