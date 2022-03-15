نادال: اللاعبون يحتاجون إلى التحلي بالمرونة لمواجهة المضايقات

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(رويترز) - عبر رفائيل نادال بطل أستراليا المفتوحة للتنس عن مساندته لزميلته اليابانية نعومي أوساكا بعد أن ضايقها أحد المشجعين في خسارتها بالدور الثاني لبطولة إنديان ويلز يوم السبت لكنه قال إن اللاعبين يحتاجون إلى التحلي بمزيد من المرونة لمواجهة مختلف المواقف.

وكانت أوساكا أثارت جدلا واسعا في عالم التنس بشأن الصحة الذهنية والنفسية للاعبين العام الماضي بانسحابها من فرنسا المفتوحة وتعرضت لتعليق سيء من أحد المشجعين بعد كسر إرسالها مبكرا في مباراة خسرتها أمام الروسية فيرونيكا كودرميتوفا 6-صفر و6-4.

وشوهدت اللاعبة بعد ذلك تمسح دموعها وقالت بعد المباراة "تعرضت للمضايقة من قبل ولم يزعجني ذلك وقتها.

"فقط أريد أن أقول شكرا لكم ومبروك".

وأضافت أوساكا أن هذه الواقعة ذكرتها بالاساءات التي تعرضت لها فينوس وسيرينا وليامز في البطولة في 2001 والتي أدت إلى مقاطعتهما هذا الحدث لأكثر من عشر سنوات.

وقال نادال بعد فوزه بنتيجة 7-5 و6-3 على دانييل إيفانز يوم الاثنين "كما تعرفون جميعا يحدث هذا الأمر في العالم الحقيقي. أشعر بالأسف الشديد لها.

"نحن محظوظون جدا لأننا نمر بتجارب مذهلة ... في ملاعب التنس.

"حتى لو كان سماع هذه التعليقات مؤذيا ... نحتاج لأن نكون أكثر جاهزية واستعدادا .. لا يوجد شيء مثالي في هذه الحياة، أليس كذلك؟ نحن بحاجة للمرونة لمواجهة الصعاب.

"أتفهم أن نعومي ربما عانت كثيرا من هذا النوع من المشاكل. مشاكل (الصحة) النفسية والعقلية. إنه الشيء الوحيد الذي أتمنى لها أن تتعافى جيدا منه".

من جهته قال دانييل ميدفيديف إنه يتفهم تماما رد فعل أوساكا على المضايقات بعد أن تعرض هو نفسه لصيحات استهجان من أنصار نادال خلال نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في يناير.

وقال ميدفيديف بعد خسارته أمام جايل مونفيس "لم أشعر بالرضا في أستراليا.

"يمكنني أن أشعر بالمشجعين الذين ربما يقولون، ما هذا بحق الجحيم؟ إنهم (اللاعبون) يحصلون على الملايين. يجب أن يكونوا مستعدين لكل شيء.

"في الوقت نفسه نحن بشر. أحيانا نشعر بالسوء. أحيانا نشعر بالرضا. أتفهم شعور نعومي عندما سمعت هذا التعليق وأقدر مشاعرها تماما".

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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