مؤشر نيكي يرتفع مع صدور بيانات اقتصادية صينية قوية

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طوكيو (رويترز) - أغلق مؤشر نيكي الياباني على ارتفاع يوم الثلاثاء مدعوما ببيانات اقتصادية قوية من الصين المجاورة والشريك التجاري الرئيسي لكن حد من مكاسبه الحذر قبيل الرفع المتوقع للفائدة الأمريكية وهو الأول منذ ثلاث سنوات والمنتظر في وقت لاحق هذا الشهر.

وتراوح أداء السوق بين مكاسب ضئيلة وخسائر في وقت سابق من جلسة يوم الثلاثاء في حين يزن المستثمرون المخاطر ومنها تشديد كبير للسياسة النقدية الأمريكية إلى جانب الانتشار السريع لفيروس كورونا في الصين والصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا.

وارتفع نيكي عند الإغلاق 0.15 بالمئة إلى 25346.48 نقطة بعد أن فتح على انخفاض 0.35 بالمئة.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الفرعية ببورصة طوكيو ارتفع مؤشر أسهم شركات التأمين 2.8 بالمئة بعد أن قفزت عائدات السندات الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في عامين ونصف الليلة الماضية. وارتفع مؤشر قطاع الطيران 2.37 بالمئة.

وقادت شركات التنقيب عن النفط الخسائر فهبط مؤشرها 6.58 بالمئة متأثرا بالتراجع الكبير في أسعار النفط. وهبط سهم إينبكس 6.82 بالمئة.

وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.79 بالمئة إلى 1826.63 نقطة.

وارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات وزاد سهم سوبارو 4.51 بالمئة ليصبح أكبر رابح على المؤشر نيكي. وارتفع سهم نيسان 4.22 بالمئة وسهم تويوتا 2.14 بالمئة.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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