ارتفاع حالات الانتحار بين النساء في اليابان للعام الثاني على التوالي

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متطوعة ترد على مكالمة واردة في مركز اتصالات طوكيو، وهو مركز الخط الساخن للانتحار في طوكيو، أثناء انتشار جائحة كورونا، في طوكيو، اليابان، 26 مايو/ أيار 2020. رويترز.

طوكيو (رويترز) - قالت الشرطة اليابانية يوم الثلاثاء إن عدد النساء اللاتي توفين منتحرات في اليابان ارتفع للعام الثاني على التوالي في 2021 رغم انخفاض العدد الإجمالي لمن انتحروا في البلاد.

الانتحار له تاريخ طويل في اليابان كوسيلة لتجنب الخزي أو العار، وكان معدل الانتحار فيه يتصدر مجموعة الدول السبع منذ فترة طويلة، لكن الجهود الوطنية المنسقة أدت إلى انخفاض الأرقام بنسبة 40٪ تقريبًا على مدار 15 عامًا - على الرغم من ارتفاعها في عام 2020 قالت وزارة الصحة إنه بسبب الضغوط التي سببتها جائحة كورونا.

في حين انخفض العدد الإجمالي لحالات الانتحار بنسبة من 74 حالة إلى 21007 حالة عن العام السابق، ارتفع عدد النساء اللاتي انتحرن بنسبة 42 ليصل العدد إلى 7068 حالة، وهو العام الثاني على التوالي من الزيادة، وفقًا لبيانات وكالة الشرطة الوطنية.

على النقيض من ذلك، انخفض عدد الرجال الذين انتحروا بمقدار 116 حالة ليصل العدد إلى 13939 حالة.

ولم تتوفر على الفور تفسيرات لهذا الاختلاف، لكن المسؤولين قالوا سابقًا إن جائحة كورونا فرضت ضغوطًا إضافية على النساء بسبب عدد من الأسباب، بما في ذلك فقدان الوظائف في قطاعي الخدمات والتجزئة حيث تميل النساء إلى العمل.

بلغ عدد حالات الانتحار ذروته عند 34427 في عام 2003، مما أثار قلق صانعي السياسة الذين وضعوا برنامجًا شاملًا للوقاية تم إطلاقه في عام 2007. وبحلول عام 2019 ، قبل جائحة كورونا مباشرةً، انخفضت حالات الانتحار إلى ما يزيد قليلاً عن 20000 حالة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)