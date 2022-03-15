رئيس وزراء اليابان: اتفقت مع الإمارات على العمل معا من أجل استقرار سوق النفط

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يوم الثلاثاء إنه اتفق مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على العمل معا للمساعدة في تحقيق استقرار سوق النفط العالمية.

وأضاف كيشيدا في تصريحات للصحفيين "تحدثت مع ولي عهد (أبوظبي الشيخ) محمد عبر الهاتف... واتفقنا على التعاون لتحقيق الاستقرار في سوق النفط الخام العالمية".

وأحجم كيشيدا عن التعليق عندما سئل عما إذا كان قد حث ولي العهد على زيادة إنتاج النفط.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)

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