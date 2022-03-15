ارتفاع اليورو على أمل إحراز تقدم في محادثات السلام الأوكرانية

أخبار اليابان





(رويترز) - ارتفع اليورو يوم الثلاثاء على أمل إحراز تقدم في محادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا على الرغم من تراجع الإقبال على المخاطرة بسبب ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19 في الصين.

ومن المتوقع يوم الثلاثاء استئناف المحادثات بين المفاوضين الأوكرانيين والروس لتخفيف الأزمة بعد محادثات عبر الفيديو لم يُعلن بعدها إحراز أي تقدم.

وواصلت العقود الآجلة لخام برنت خسائرها يوم الثلاثاء لتنخفض إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين بعد أن خففت محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا المخاوف من اضطرابات أخرى للإمدادات.

وقال محللو العملات لدى مصرف كومرتس بنك في مذكرة للعملاء "هذا يعكس أملا في أن تؤدي المحادثات بين المفاوضين الروس والأوكرانيين إلى حل وشيك وسلمي"، في إشارة إلى تراجع أسعار النفط.

وارتفع اليورو 0.55 بالمئة إلى 1.0999 مقابل الدولار.

وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل العملات الرئيسية الأخرى، 0.3 بالمئة إلى 98.808.

واستقر اليوان عند 6.3999، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ أكتوبر تشرين الأول 2021 الليلة الماضية عند 6.4095.

وسجلت الصين يوم الثلاثاء قفزة كبيرة في الإصابات اليومية بكوفيد-19 إذ زادت إلى أكثر من مثلي اليوم السابق بعد فرض حظر سفر نادر على شنتشن، مركز التكنولوجيا في جنوب البلاد.

وارتفع الين الياباني 0.3 بالمئة بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات مقابل الدولار عند 118.44 الليلة الماضية بينما يستعد بنك اليابان المركزي للإبقاء على سياسته النقدية بالغة التيسير هذا الأسبوع.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير دعاء محمد)

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