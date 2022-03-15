ولي عهد أبوظبي يؤكد لرئيس الوزراء الياباني حرص الإمارات على أمن الطاقة واستقرار الأسواق

أخبار اليابان





(رويترز) - ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية يوم الثلاثاء أن ولي عهد أبوظبي ناقش مع رئيس الوزراء الياباني تطورات الأزمة الأوكرانية وأكد له حرص الإمارات على الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار الأسواق العالمية في ظل المستجدات الحالية.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لفوميو كيشيدا حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع اليابان في مجال الطاقة.

وقال كيشيدا يوم الثلاثاء إنه اتفق مع ولي عهد أبوظبي على العمل معا للمساهمة في تحقيق استقرار سوق النفط العالمية بعد أن أدت الحرب الأوكرانية إلى اضطراب السوق، مما عزز أهمية مصدري الخام الخليجيين لمستوردي الطاقة مثل اليابان‭‭‭.‬‬‬

وأحجم كيشيدا عن التعليق ردا على سؤال عما إذا كان قد حث ولي العهد على زيادة إنتاج النفط.

(تغطية صحفية نيرة عبد الله - تحرير معتز محمد)

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