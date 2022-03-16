كوبي يبلغ دور المجموعات في دوري أبطال آسيا بفضل هدف لينكولن في الوقت الإضافي

أخبار اليابان

من مايكل تشيرش

هونج كونج (رويترز) - تأهل فيسل كوبي إلى دور المجموعات في دوري أبطال آسيا لكرة القدم يوم الثلاثاء بعدما هز المهاجم البرازيلي لينكولن الشباك في الدقيقة الخامسة من الوقت الإضافي ليقود الفريق الياباني صاحب الملعب إلى فوز مثير 4-3 على ملبورن فيكتوري.

وحول البديل لينكولن كرة يويو أوساكو العرضية أمام المرمى إلى الشباك ليقود الفريق الياباني إلى دور المجموعات حيث يلعب بجانب كيتشي القادم من هونج كونج وشنغهاي بورت الصيني وشيانجراي يونايتد التايلاندي في المجموعة العاشرة.

وبدا كوبي في طريقه للخروج من البطولة عندما سجل نيك داجوستينو ثاني أهدافه في المباراة في الدقيقة 71.

وافتتح أندريس إنيستا التسجيل بعد مرور ست دقائق لكن داجوستينو وضع الكرة في المرمى بعد ركلة ركنية في الدقيقة 12 ليعادل النتيجة.

وأنهى داجوستينو البالغ من العمر 24 عاما هجمة مرتدة سريعة في الشباك ليضع ملبورن في المقدمة، لكن أوساكو سجل هدفين في الدقائق العشر الأخيرة ليتقدم كوبي مرة أخرى.

ووضع أوساكو الكرة في المرمى بعد أن لمس ريوهو كيكوتشي الكرة برأسه في الدقيقة 80 ثم حول تمريرة هوتارو ياماجوتشي العرضية من اليمين في مرمى الحارس مات أكتون في مباراة متقلبة ومثيرة.

لكن بن فولامي لاعب ملبورن البديل سدد في الزاوية العليا للمرمى بعد أن تدخل الحارس هيروكي ليكورا ليحرم داجوستينو من تسجيل هدفه الثالث في المباراة في الدقيقة الأخيرة ليمتد اللقاء إلى وقت إضافي، حيث حسم لينكولن الأمور وأجهز على فريق المدرب توني بوبوفيتش.

كما تأهل أولسان هيونداي بطل آسيا مرتين إلى دور المجموعات بعد فوز فريق المدرب هونج ميونج-بو 3-صفر على بورت التايلاندي.

وانتصر أولسان بفضل أهداف تشوي جي-يون وأوم وون-سانج وليوناردو ويواجه الآن كاواساكي فرونتيل الياباني وقوانغتشو الصيني وجوهور دار التعظيم الماليزي في المجموعة التاسعة.

واحتاج دايجو إلى ركلات الترجيح ليهزم بوريرام يونايتد التايلاندي، وانتصر الفريق الكوري الجنوبي 3-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1-1 عقب 120 دقيقة.

ويلتقي دايجو مع شاندونغ تايشان بطل الصين وأوراوا رد دايموندز الياباني بطل آسيا مرتين وليون سيتي السنغافوري في المجموعة السادسة.

وتنطلق مباريات دور المجموعات في النصف الشرقي من البطولة في 15 أبريل نيسان وتقام في تايلاند وماليزيا وفيتنام، بعد ثمانية أيام من انطلاق منافسات الغرب في السعودية.

وتقام المباريات في كل مجموعة في أماكن مركزية ومؤمنة طبيا حيث يسعى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى الحد من السفر بسبب الجائحة.

(اعداد أحمد ماهر للنشرة العربية)

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