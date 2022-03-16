جيش كوريا الجنوبية: إطلاق كوريا الشمالية لما يشتبه أن صاروخ فشل على الفور

أخبار اليابان

سول/طوكيو (رويترز) - قال جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت "قذيفة غير معروفة" يوم الأربعاء وهو ما يبدو أنه فشل فور الإطلاق، وذلك بعد أن أفادت وسائل إعلام يابانية بإطلاق كوريا الشمالية المسلحة نوويا ما يشتبه أنه صاروخ.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان إن ما يشتبه أنه صاروخ أطلق من مطار قرب العاصمة الكورية الشمالية بيونجيانج.

وشهد المطار عددا من عمليات الإطلاق في الآونة الأخيرة، منها اثنتان وصفتهما الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بأنهما من الاختبارات لنظام صاروخ باليستي عابر للقارات. وقالت كوريا الشمالية إن تلك التجارب كانت لتطوير مكونات قمر صناعي للاستطلاع.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية نقلا عن مصدر في وزارة الدفاع اليابانية وصف القذيفة بأنها صاروخ باليستي محتمل.

وأطلقت كوريا الشمالية صواريخ بوتيرة غير مسبوقة هذا العام، وأجرت الدولة المنعزلة تجربتها التاسعة للأسلحة في الخامس من مارس آذار، مما أثار إدانة من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان.

وقال مسؤولون أمريكيون وكوريون جنوبيون الأسبوع الماضي إن كوريا الشمالية استخدمت ما سيكون أكبر نظام صواريخ باليستية عابرة للقارات لديها في عمليتي إطلاق مؤخرا، ويبدو أنها تجدد بعض الأنفاق في موقع تجاربها النووية المغلق.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)

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