خامات الشرق الأوسط القياسية تواصل تراجعها وسومو تعرض خام البصرة المتوسط

أخبار اليابان





سنغافورة (رويترز) - تراجعت أسعار خامات عمان ودبي ومربان القياسية في الشرق الأوسط يوم الأربعاء مقتربة من مستوياتها في الأول من مارس آذار بعد أن أبطأ ارتفاع الأسعار الطلب.

وطرحت شركة تسويق النفط العراقي (سومو) مزادا لبيع مليوني برميل من خام البصرة المتوسط للتحميل في أبريل نيسان. وسيغلق المزاد يوم الخميس على أن يستمر تقديم العروض حتى اليوم التالي.

وحددت إيران سعر البيع الرسمي لخامها الخفيف للمشترين الآسيويين عند 4.70 دولار للبرميل فوق متوسط سعري خامي عمان ودبي لشهر أبريل نيسان بارتفاع 2.05 دولار عن سعر الشهر السابق وفقا لمصدرين مطلعين.

وستطرح اليابان مزادا يوم الثامن من أبريل نيسان لبيع 1.89 مليون برميل من النفط الخام في ثالث عملية بيع من احتياطياتها الوطنية في إطار سحب منسق بقيادة الولايات المتحدة من الاحتياطيات لتهدئة الأسعار.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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