تحذير من تسونامي بعد زلزال قوي ضرب الساحل الشمالي الشرقي لليابان

أخبار اليابان

طوكيو (رويترز) - ضرب زلزال قوي الساحل الشمالي الشرقي لليابان يوم الأربعاء، وهز المباني وتسبب في إطلاق تحذير من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية العامة إن قوة الزلزال بلغت 7.3 درجة.

كانت نفس المنطقة قد تعرضت لهزة قوية أعقبها تسونامي في 2011 والذي تسبب في كارثة بمحطة فوكوشيما النووية.

وقالت شركة كهرباء طوكيو إن الكهرباء انقطعت عن قرابة مليوني أسرة بعد الزلزال.

(مصطفى صالح للنشرة العربية)

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