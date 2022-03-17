حصري-فيسبوك تحذف مزيدا من المنشورات الروسية تزعم أن قصف مستشفى أطفال خدعة

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القدس (رويترز) - ذكر متحدث باسم فيسبوك يوم الأربعاء أن الشركة حذفت منشورات روسية رسمية زعمت كذبا أن تقارير عن قصف روسيا مستشفى أطفال في أوكرانيا ما هي إلا خدعة، غير أن رسائل مماثلة ظهرت على منصات تواصل اجتماعي أخرى.

ووجدت هيئة رقابة إسرائيلية أن هذه المعلومات المغلوطة الواردة على حسابات سفارات روسية على تويتر وفيسبوك وتليجرام جرى تداولها حتى بعد أن أزالت تويتر وفيسبوك، التابعة لميتا بلاتفورمز، المنشورات من على حساب السفارة الروسية في بريطانيا لمخالفتها قواعدهما الخاصة بإنكار الأحداث العنيفة.

وأظهر مسح أجرته هيئة الرقابة الإسرائيلية (فيك ريبورتر) وتحققت منه رويترز أن المنشورات لا تزال متداولة على ما لا يقل عن 18 حسابا لسفارات أو وزارات روسية على تويتر وفيسبوك وتليجرام.

وأكد متحدث باسم ميتا أن الشركة أزالت المنشورات بعدما اتصلت بها رويترز في وقت مبكر من يوم الأربعاء.

ولم ترد تويتر ولا تليجرام على طلبات من رويترز للتعليق. ولم ترد سفارات روسيا في كوستاريكا والدنمرك واليونان وأيسلندا وجاميكا واليابان والمكسيك وتونس بعد على طلب للتعليق بشأن منشوراتها على فيسبوك.

وقُتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص، بينهم طفل، في ضربة جوية في التاسع من مارس آذار على مستشفى للولادة والأطفال في مدينة ماريوبول الأوكرانية، وفقا للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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