ما يقرب من 70 ٪ من الشركات اليابانية تتأثر بالأزمة الأوكرانية

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المباني المكتبية والسكنية من برج طوكيو سكاي تري، 18 أغسطس/ آب، 2021. رويترز.

طوكيو (رويترز) - أظهر استطلاع أجرته رويترز أن ما يقرب من 70% من الشركات اليابانية تتوقع أن تلحق تداعيات الأزمة في أوكرانيا الضرر بالأرباح، وأشار معظمهم إلى ارتفاع أسعار النفط باعتباره مصدر قلقهم الرئيسي.

سلط أحدث مسح أجرته رويترز للشركات الضوء على احتمالية حدوث المزيد من المعاناة في المستقبل بالنسبة للشركات في اليابان الفقيرة بالموارد، حيث يزيد ضعف الين من تكلفة السلع ويزيد من الضغط على الأسر.

قال ما مجموعه 69٪ من الشركات التي شملها الاستطلاع أنها تتوقع أن تؤثر الأزمة على الأرباح، حيث قالت 9٪ من الشركات إنها تتوقع تأثيرًا كبيرًا.

كتب مدير أحد بائعي التجزئة في الاستطلاع الذي شمل 500 شركة غير مالية بين 2 مارس/ آذار و 11 مارس/ آذار: ”مع ارتفاع أسعار البضائع، يميل المستهلكون إلى تفضيل السلع والخدمات الأقل تكلفة حيث تصبح أكثر اقتصادا“.

استجابت حوالي 240 شركة بشرط عدم الكشف عن هويتها.

قال مدير بإحدى شركات تصنيع الآلات: ”نحن قلقون بشأن تكلفة المواد الخام بالإضافة إلى تقلبات أسعار العملات“.

أدى القلق العالمي بشأن إمدادات النفط الروسية إلى ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل إلى مستويات لم تشهدها منذ ما يقرب من عقد من الزمان، كما ارتفعت أسعار العديد من السلع الأساسية الأخرى من المعادن إلى الحبوب أيضًا.

في غضون ذلك، انخفض الين إلى أضعف مستوياته في خمس سنوات عند 118 مقابل الدولار، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والواردات الأخرى للمشترين اليابانيين.

من بين الشركات التي أعربت عن قلقها بشأن التأثير الناجم عن الأزمة الأوكرانية، اعتبر 63٪ ارتفاع أسعار النفط مصدر قلقهم الأساسي، بينما اعتبر 15٪ الاضطرابات في سلسلة التوريد مصدر قلقهم الرئيسي.

عند سؤالهم عن المجالات التي يريدون أن تركز عليها الحكومة أكثر من غيرهم، اختارت 63٪ من الشركات جهودًا لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة والأسعار على نطاق أوسع، واختار 50٪ استراتيجية النمو الاقتصادي و 43٪ اختاروا إجراءات مكافحة كورونا.

أفادت وكالة أنباء كيودو يوم الأربعاء أن الحكومة تدرس تجميع حزمة تحفيز اقتصادي جديدة للمساعدة في تخفيف آلام ارتفاع تكاليف الطاقة.

بشكل منفصل ، قالت الحكومة أيضًا إنها سترفع دعم البنزين لموزعي النفط إلى الحد الأقصى للمساعدة في تخفيف ضغط التكلفة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)