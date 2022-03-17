فورنارولي ضمن خمسة لاعبين جدد في تشكيلة أستراليا

أخبار اليابان





من إيان رينسوم

ملبورن (رويترز) - انضم المخضرم برونو فورنارولي إلى تشكيلة أستراليا لخوض تصفيات كأس العالم لكرة القدم ضد اليابان والسعودية بعد حصول المهاجم المولود في أوروجواي على الجنسية.

وكان مهاجم بيرث جلوري البالغ عمره 34 عاما ضمن خمسة لاعبين لم يسبق لهم اللعب في تشكيلة المدرب جراهام أرنولد المكونة من 27 لاعبا والتي تم الإعلان عنها يوم الخميس.

وتضم تلك المجموعة ثنائي المنتخب الأولمبي السابق ناثانيل أتكينسون ونيكولاس داجوستينو بالإضافة إلى كي رولز مدافع سنترال كوست مارينرز ولاعب الوسط ياني ستنسيس المحترف في الدنمرك.

وقال الاتحاد الأسترالي إنه قدم الوثائق اللازمة للاتحاد الدولي (الفيفا) لطلب تحويل فورنارولي من أوروجواي إلى أستراليا.

وأضاف في بيان "(الاتحاد الأسترالي) يتوقع الموافقة على ذلك قبل مباراة الخميس المقبل ضد اليابان".

وأشار أرنولد إلى أن فورنارولي يمكن أن يلعب دورا حاسما للمنتخب الذي عانى في التصفيات منذ الخسارة 2-1 في اليابان في أكتوبر تشرين الأول.

وأبلغ أرنولد الصحفيين يوم الخميس "في الأعوام الأخيرة كان برونو أحد أبرز اللاعبين في دوري المحترفين.

"يملك عقلية حسم المباراة بالإضافة إلى روحه القتالية".

وتم استبعاد المهاجم المصاب آدم تاجارت من التشكيلة فيما عاد الجناح ماثيو ليكي بعد استعادة لياقته.

وسيكون المهاجم جيمي مكلارين جاهزا لمواجهة اليابان في سيدني الأسبوع المقبل لكنه سيغيب عن مباراة السعودية يوم 29 مارس لزواجه.

وتحتل أستراليا المركز الثالث في المجموعة الثانية خلف السعودية المتصدرة واليابان صاحبة المركز الثاني وتحتاج إلى الفوز في المباراتين لضمان المركز الأول أو الثاني والتأهل مباشرة إلى النهائيات في قطر.

ويلعب ثالث الترتيب ضد ثالث الترتيب في المجموعة الأولى قبل خوض الملحق العالمي ضد فريق من أمريكا الجنوبية.

ولم تفز أستراليا على اليابان منذ انتصارها 2-1 في ملبورن في 2009 في تصفيات كأس العالم 2010.

(إعداد شادي أمير للنشرة العربية)

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