المؤشر نيكي يغلق عند أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين بعد رفع الفائدة الأمريكية

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طوكيو (رويترز) - أغلق المؤشر نيكي القياسي عند أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين يوم الخميس سائرا على درب صعود قوي في وول ستريت ليل الأربعاء، بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة كما كان متوقعا، في حين عززت الآمال في تحقيق انفراجة في الصراع الروسي الأوكراني المعنويات.

وقفز المؤشر نيكي 3.46 بالمئة إلى 26652.89 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ الأول من مارس آذار.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.47 بالمئة إلى 1899.01 نقطة.

وصعدت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت مساء بعد أن رفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة لأول مرة منذ 2018، وأعلن خطة لمزيد من الرفع للفائدة لمكافحة التضخم.

وقفز سهم مجموعة سوفت بنك الاستثمارية 5.89 بالمئة في أعقاب صعود سهم علي بابا، أحد حيازات المجموعة، بنحو أربعين بالمئة في التداول الأمريكي.

كما ارتفعت أسهم قيادية أخرى منها فاست ريتيلنج المالكة لمتاجر أونيكلو للملابس 6.92 بالمئة وصعد سهم طوكيو إلكترون 4.86 بالمئة.

وتراجع سهم شركة سكك حديد شرق اليابان 1.81 بالمئة بعد أن علقت الشركة المشغلة للسكك الحديدية عمليات القطار السريع إلى فوكوشيما ومناطق أخرى في الشمال. جاء تعليق العمليات بعد زلزال قوي بلغت شدته 7.3 درجة هز الساحل الشمالي الشرقي لليابان قبالة فوكوشيما يوم الأربعاء.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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