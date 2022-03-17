تويوتا تخفض إنتاجها العالمي 17% في أبريل إلى 750 ألف وحدة

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طوكيو (رويترز) - قالت شركة تويوتا يوم الخميس إنها ستخفض هدف إنتاجها العالمي من السيارات في أبريل نيسان 150 ألف وحدة إلى 750 ألف وحدة نظرا لاستمرار النقص في أشباه الموصلات وجائحة كورونا مما يؤثر على خطط إنتاج الشركة.

وأضافت الشركة أن متوسط الإنتاج العالمي الشهري للفترة من أبريل نيسان حتى يونيو حزيران سيبلغ حوالي 800 ألف وحدة.

وقال مسؤول في الشركة إن الإنتاج العالمي لشركة تويوتا سيقل بنسبة 10 بالمئة في مايو أيار وخمسة بالمئة في يونيو‭‭‭‭ ‬‬‬‬حزيران، مقارنة بتقديرات سابقة أجريت في بداية العام.

وجاء الإعلان بعد أسبوع تقريبا من تصريح الشركة أنها ستقلص إنتاجها المحلي بما يصل إلى 20 بالمئة خلال أبريل نيسان ومايو أيار ويونيو حزيران لتخفيف الضغط على الموردين الذين يواجهون نقصا في الرقائق وأجزاء أخرى.

(إعداد ندى صلاح للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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