اليورو يتخلى عن بعض مكاسبه والتركيز على محادثات أوكرانيا

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(رويترز) - تخلى اليورو عن بعض مكاسبه يوم الخميس فيما يرقب المستثمرون عن كثب أي تطورات في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا، بينما أخفقت قرارات السياسة النقدية التي اتخذها البنك المركزي الأمريكي في التأثير على السوق نظرا لأن توقعات رفع الفائدة كانت عالية.

وارتفع اليورو 0.05 بالمئة إلى 1.1034 دولار بعد بلوغ أعلى مستوى في أسبوع عند 1.1067 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وانخفض الروبل الروسي 16 بالمئة إلى 105.18 مقابل الدولار بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى منذ 24 فبراير شباط عند 88.5 يوم الأربعاء.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.2 بالمئة إلى 98.325 بعد انخفاضه لأقل مستوى في أسبوع عند 98.151.

ونزل الين الياباني 0.1 بالمئة إلى 118.67 مقابل الدولار مبتعدا عن أدنى مستوياته منذ فبراير شباط 2016 عند 119.12 الذي بلغه يوم الأربعاء.

وصعد الدولار الأسترالي 0.5 بالمئة إلى 0.7328 مقابل الدولار.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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