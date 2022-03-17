كيشيدا يقول إنه ناقش مع ولي عهد السعودية فرص زيادة إنتاج النفط

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طوكيو (رويترز) - قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يوم الخميس إنه بحث زيادة محتملة في إنتاج النفط الخام مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال كيشيدا للصحفيين بعدما أجرى اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي إنه عبر أيضا عن توقعاته الكبيرة من القيادة السعودية بشأن تحقيق الاستقرار في سوق النفط وإن الجانبين اتفقا على التعاون بشأن الأزمة الأوكرانية.

وردا على سؤال من أحد الصحفيين عما إذا كان قد طلب مباشرة من ولي العهد السعودي زيادة إنتاج النفط تجنب كيشيدا الإجابة وقال إن البلدين اتفقا على مواصلة المحادثات الوزارية بشأن الأمر.

وأضاف "اتفقنا على تعميق التعاون فيما بيننا" فيما يتعلق بالحياد الكربوني.

كما قال كيشيدا لوسائل الإعلام إنه تحدث بشكل منفصل مع الرئيس الكيني أوهورو كينياتا وأكد الحاجة إلى العمل على إصلاح مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية)

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