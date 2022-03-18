إنجلاند يرأس البعثة الأولمبية البريطانية في ألعاب باريس

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لندن (رويترز) - أعلنت اللجنة الأولمبية البريطانية يوم الخميس أن مارك إنجلاند سيرأس البعثة الأولمبية البريطانية لثالث مرة على التوالي في ألعاب باريس 2024.

وقاد إنجلاند الفريق الأولمبي البريطاني في دورتي ريو دي جانيرو وطوكيو حيث حصدت بريطانيا 131 ميدالية إجمالا وهو خامس شخص يخدم بلاده في هذا المنصب في ثلاث دورات أولمبية.

وقال إنجلاند "لا يوجد شرف أكبر من أن يُطلب منك قيادة الفريق الأولمبي البريطاني.

"ستكون باريس 2024 دورة ألعاب رائعة للفريق الأولمبي البريطاني ويمكن للجمهور البريطاني أن يتطلع إلى صيف رائع آخر من الإنجازات لأفضل الرياضيين في البلاد".

ونال إنجلاند وسام الإمبراطورية البريطانية بسبب جهوده في الحركة الأولمبية في 2016 وقاد بعثة من 374 رياضيا في ألعاب طوكيو العام الماضي.

(إعداد إشرف حامد للنشرة العربية)

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