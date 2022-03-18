وكالة: ولي العهد السعودي يشدد على أهمية الحفاظ على اتفاق أوبك+
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القاهرة (رويترز) - ذكرت وكالة الأنباء السعودية يوم الخميس أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكد على أهمية الحفاظ على اتفاق مجموعة أوبك+ وحرص المملكة على المحافظة على توازن واستقرار أسواق النفط وذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.
وناقش الطرفان كذلك تطورات الأوضاع في أوكرانيا.
(تغطية صحفية آلاء سويلم - إعداد إيناس العشري للنشرة العربية)
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