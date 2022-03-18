وكالة: ولي العهد السعودي يشدد على أهمية الحفاظ على اتفاق أوبك+

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ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض يوم 14 ديسمبر كانون الأول 2021. صورة من وكالة الأنباء السعودية.
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض يوم 14 ديسمبر كانون الأول 2021. صورة من وكالة الأنباء السعودية.

القاهرة (رويترز) - ذكرت وكالة الأنباء السعودية يوم الخميس أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكد على أهمية الحفاظ على اتفاق مجموعة أوبك+ وحرص المملكة على المحافظة على توازن واستقرار أسواق النفط وذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

وناقش الطرفان كذلك تطورات الأوضاع في أوكرانيا.

(تغطية صحفية آلاء سويلم - إعداد إيناس العشري للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -
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رويترز