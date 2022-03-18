وكالة: ولي العهد السعودي يشدد على أهمية الحفاظ على اتفاق أوبك+

أخبار اليابان





القاهرة (رويترز) - ذكرت وكالة الأنباء السعودية يوم الخميس أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكد على أهمية الحفاظ على اتفاق مجموعة أوبك+ وحرص المملكة على المحافظة على توازن واستقرار أسواق النفط وذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

وناقش الطرفان كذلك تطورات الأوضاع في أوكرانيا.

(تغطية صحفية آلاء سويلم - إعداد إيناس العشري للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html