اليابان تفرض عقوبات جديدة على مسؤولي دفاع روس وشركة لتصدير الأسلحة

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - قالت اليابان يوم الجمعة إنها ستفرض عقوبات على 15 فردا وتسع منظمات روسية، بما يشمل مسؤولي دفاع وشركة تصدير الأسلحة المملوكة للدولة روسوبورون إكسبورت.

العقوبات، التي تشمل تجميد أصول، هي الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها اليابان في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

فرضت اليابان إلى الآن عقوبات على 76 فردا وسبعة بنوك و12 منظمة أخرى في روسيا، وفقا لوزارة المالية.

وحددت الحكومة يوم الجمعة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ضمن المستهدفين بالعقوبات إلى جانب عدد من مصنعي العتاد العسكري مثل شركة يونايتد إيركرافت كورب التي تصنع طائرات مقاتلة.

ولا يزال لليابان حصص في مشروعات غاز ونفط في جزيرة سخالين الروسية بعد انسحاب شركتي شل وإكسون موبيل منها.

ولم يوضح رئيس الوزراء فوميو كيشيدا يوم الأربعاء مصير استثمارات اليابان في تلك المشروعات، إذ أكد أهميتها لأمن الطاقة في بلده وأيضا عزمه مواكبة العقوبات التي تفرضها باقي دول مجموعة السبع على روسيا.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)

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