المؤشر نيكي الياباني يسجل أكبر مكسب أسبوعي في عامين تقريبا

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - أنهى المؤشر نيكي الياباني تعاملات يوم الجمعة على ارتفاع كما سجل أكبر مكسب أسبوعي في نحو عامين، مقتفيا أثر مكاسب بورصة وول ستريت، في ظل الحذر إزاء موجة صعود للأسواق المحلية على مدى خمسة أيام.

وزاد نيكي 0.65 بالمئة ليغلق عند 26827.43 نقطة، وبلغت مكاسبه خلال الأسبوع 6.62 بالمئة، هي الأكبر منذ مايو أيار 2020.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.54 بالمئة إلى 1909.27، وبلغت مكاسبه الأسبوعية 6.1 بالمئة، هي الأكبر أيضا منذ أوائل أبريل نيسان 2020.

وقال شيجيتوشي كامادا المدير العام لقسم الأبحاث لدى تاشيبانا سكيوريتيز "ارتفعت السوق بشكل حاد أمس لأن المستثمرين الذين كانوا قد باعوا الأسهم على المكشوف اشتروها مرة أخرى. لكنهم أحجموا عن الدخول في مراهنات نشطة قبيل عطلة نهاية الأسبوع الطويلة".

كان نيكي قد قفز أكثر من ثلاثة بالمئة أمس ليسجل أعلى مستوى إغلاق في أكثر من أسبوعين.

وقال كامادا "التزم المشترون والبائعون على حد سواء الحذر اليوم".

وقادت مجموعة سوفت بنك مكاسب المؤشر نيكي بعدما ارتفعت 3.68 بالمئة، ثم شركة صناعة معدات الرقائق طوكيو إلكترون التي زاد سهمها 0.85 بالمئة وفاست ريتيلنج المالكة لمتاجر أونيكلو للملابس التي ارتفع سهمها 0.5 بالمئة.

كما ارتفع سهم توشيبا 1.15 بالمئة بعدما قال مدير مستقل إنه سيؤيد اقتراحا لأحد المساهمين في اجتماع استثنائي الأسبوع القادم قد يمهد الطريق أمام استحواذ محتمل على المجموعة.

ونزل سهم تويوتا موتور 0.79 بالمئة بعدما قالت إنها ستخفض الإنتاج العالمي المستهدف في أبريل نيسان بواقع 150 ألف سيارة إلى 750 ألفا، بسبب نقص أشباه الموصلات وتأثير جائحة كوفيد-19.

ودفع انخفاض سهم تويوتا مؤشر قطاع السيارات للهبوط 0.88 بالمئة، ليكون الأسوأ أداء بين مؤشرات بورصة طوكيو الفرعية الثلاثة والثلاثين.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html