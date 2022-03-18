شركات اليابان تستأنف العمل بعد الزلزال وتويوتا ستوقف مؤقتا 18 خط تجميع

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - استأنفت شركات الصناعات التحويلية اليابانية الإنتاج في بعض المصانع بشمال شرق البلاد الذي تعرض لزلزال قوي، لكن شركة تويوتا موتور كورب قالت إنها تعتزم تعليق العمل في 18 خط تجميع لبضعة أيام في الأسبوع المقبل بسبب نقص قطع الغيار.

وعلى جانب آخر ألقى الضرر المحدود الناتج عن الزلزال الذي بلغت شدته 7.4 درجة الضوء على نجاح اليابان في تشييد بنية مقاوِمة للزلازل المتكررة التي تشهدها البلاد.

لكن الزلزال أثار مخاوف من المزيد من الاضطرابات في سلاسل إمداد المكونات الدقيقة اللازمة لإنتاج الأجهزة الإلكترونية والسيارات، وهو قطاع تضرر بالفعل من الجائحة وتلعب الصناعات التحويلية اليابانية دورا رائدا بها.

وذكرت تويوتا، أكبر شركة لتصنيع السيارات في العالم من حيث حجم المبيعات، أنها ستوقف عمل 18 خطا في 11 مصنعا محليا لثلاثة أيام في الأغلب.

وعلقت الشركة بالفعل العمل في ثلاثة مصانع بسبب الزلزال وانخفض الإنتاج بواقع 20 ألف وحدة. وخفضت تويوتا بالفعل هدفها للإنتاج العالمي بسبب أزمة الرقائق الإلكترونية الراهنة.

وأعلنت شركة موراتا، أكبر مورد عالمي لمكثفات السيراميك المستخدمة في الهواتف الذكية والسيارات، أنها تستأنف الإنتاج يوم الجمعة في مصنعين من أربعة كانت متوقفة عن العمل.

وقال متحدث باسم مجموعة سوني للتكنولوجيا إنها بصدد الاستئناف التدريجي للعمل في ثلاثة مصانع في المنطقة التي ضربها الزلزال.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html