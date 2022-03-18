جاسلي الأسرع في بداية عصر جديد في فورمولا 1

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المنامة (رويترز) - بدأ بيير جاسلي عصرا جديدا في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بتسجيل أسرع زمن مع ألفا تاوري يوم الجمعة في أول تجارب بالسباق الافتتاحي للموسم بجائزة البحرين الكبرى.

واجتاز السائق الفرنسي أسرع لفة خلال دقيقة واحدة و34.193 ثانية في أجواء مشمسة ولطيفة بحلبة الصخير الممتدة 5.4 كيلومتر.

واحتل ثنائي فيراري شارل لوكلير وكارلوس ساينز المركزين الثاني والثالث ليعزز الفريق الإيطالي ترشيحاته للمنافسة على اللقب هذا الموسم.

وقاد جورج راسل مرسيدس لتحقيق المركز الرابع فيما احتل لويس هاميلتون المركز السابع مع حامل اللقب في بداية بطيئة لحملة التتويج بلقب الصانعين للمرة التاسعة على التوالي.

وجاء بطل العالم ماكس فرستابن، الذي سجل أسرع زمن في اختبارات ما قبل الموسم الأسبوع الماضي، في المركز الخامس مع رد بول.

وأدخلت فورمولا 1 أكبر مجموعة تغييرات منذ عقود ويهدف التصميم الجديد للسيارات لجعل السباقات أكثر تكافئا وتسعى العديد من الفرق لاقتناص الفرصة وتحقيق مفاجآت.

وحقق الكندي لانس سترول المركز السادس مع أستون مارتن فيما نال الإسباني فرناندو ألونسو، بطل العالم مرتين، المركز الثامن مع ألباين.

وكان المركز التاسع من نصيب الياباني يوكي تسونودا مع ألفا تاوري بينما أكمل سيرجيو بيريز قائمة العشرة الأوائل مع رد بول.

وشارك نيكو هولكنبرج بدلا من سيباستيان فيتل المصاب بكوفيد-19 وحقق المركز 14.

أما كيفن ماجنوسن العائد لفورمولا 1 ليحل بديلا للروسي نيكيتا مازبين فحقق المركز 19.

ولم يسجل فالتيري بوتاس، سائق مرسيدس السابق، زمنا في أول تجارب مع ألفا روميو وسط تقارير حول وجود مشكلة بالمحرك.

ولم تشهد الحصة المسائية أحداثا بارزة باستثناء رفع العلم الأحمر حين توقفت بسبب تحطم الغطاء الجانبي لسيارة ألباين. وقال الفريق الفرنسي إنه يحقق في الحادث.

(إعداد أحمد مصطفى للنشرة العربية)

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