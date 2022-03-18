زلزال قوته 5.5 درجة يهز شمال شرق اليابان ولا تحذير من تسونامي

أخبار اليابان

طوكيو (رويترز) - قالت إدارة الأرصاد اليابانية إن زلزالا بلغت قوته 5.5 درجة ضرب أجزاء من منطقة إيواتي في شمال شرق اليابان في وقت متأخر من يوم الجمعة.

وأضافت الوكالة أن الزلزال كان على عمق 20 كيلومترا. ولم تصدر أي تحذيرات من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).

يأتي الزلزال في أعقاب زلزال أشد بلغت قوته 7.4 درجة هز المنطقة في وقت متأخر من يوم الأربعاء.

(اعداد أحمد حسن للنشرة العربية)

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