اليابان تستعد للقاء حاسم بتصفيات كأس العالم في سيدني

أخبار اليابان





(رويترز) - يتوجه هاجيمي مورياسو مدرب منتخب اليابان الأول لكرة القدم مع لاعبي فريقه إلى أستراليا يوم الأحد وهم يدركون أن فوزهم في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات سيضمن لهم الظهور في نهائيات كأس العالم للعبة الشعبية للمرة السابعة على التوالي.

وضمنت إيران وكوريا الجنوبية بالفعل التأهل التلقائي للنهائيات التي ستقام في قطر في وقت لاحق من العام الجاري بعد أن تأكد حصولهما على المركزين الأول والثاني في المجموعة الآسيوية الأولى.

وفي المجموعة الثانية تقترب السعودية متصدرة الترتيب بفارق نقطة واحدة عن اليابان صاحبة المركز الثاني من التأهل أيضا.

وقال مورياسو بعد الإعلان عن تشكيلة فريقه لمباراة الخميس المقبل في سيدني "المواجهة مع أستراليا هي المباراة الحاسمة لكن المباريات السابقة كانت كذلك أيضا".

وأضاف مدرب اليابان "بعد تلقينا هزيمتين بات لزاما علينا الاستمرار في الفوز أو الدخول في موقف صعب للغاية بالتصفيات".

وكانت اليابان مرشحة بقوة للصعود للنهائيات لكن بدايتها في التصفيات جاءت ضعيفة إذ خسرت أمام سلطنة عمان والسعودية لتتراجع فرصتها بعد أول ثلاث جولات.

لكنها أحيت فرصتها في التأهل من جديد بفوز متأخر على ضيفتها أستراليا في ملعب سايتاما في أكتوبر تشرين الأول الماضي ولم تتعثر بعد ذلك.

وفازت اليابان في خمس مباريات متتالية وحاليا تحتل المركز الثاني بين فرق المجموعة الثانية متفوقة بفارق ثلاث نقاط على أستراليا الثالثة قبل أخر جولتين من التصفيات.

والفوز في الملعب الأولمبي سيضمن لليابان الصعود المباشر للنهائيات بغض النظر عن نتيجة الجولة الأخيرة.

وقال المدرب مورياسو "وصلنا لهذه النقطة فقط لأننا فزنا في كل مباراة بفضل تغلبنا على الضغوط.

"منتخب أستراليا فريق قوي بدنيا وموهوب فنيا وجيد التنظيم.. وستكون هذه مباراة خارجية صعبة بالنسبة لنا لكننا نملك الكثير من اللاعبين الجيدين واكتسبنا خبرة كبيرة خلال هذه التصفيات".

وقال الاتحاد الأسترالي لكرة القدم يوم الجمعة إن مدرب منتخب بلاده جراهام أرنولد أصيب بفيروس كورونا للمرة الثانية خلال شهرين.

ويحتاج المنتخب الأسترالي للفوز في أخر جولتين على اليابان والسعودية للتأهل مباشرة للنهائيات.

وستلتقي اليابان في الجولة الأخيرة من التصفيات مع فيتنام في 29 مارس آذار الجاري.

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html