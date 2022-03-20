رئيس وزراء اليابان يبحث مع نظيره الهندي سبل التعامل مع الأزمة الأوكرانية

أخبار اليابان





من أبهيروب روي

مومباي (رويترز) - قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يوم السبت إنه أبلغ نظيره الهندي ناريندرا مودي بأن الغزو الروسي لأوكرانيا هز "أركان النظام الدولي" وإنه يتطلب ردا واضحا.

والهند واليابان طرفان في الحوار الأمني الرباعي وهو إطار أمني يشمل أيضا الولايات المتحدة وأستراليا، لكن الهند هي العضو الوحيد في المجموعة الرباعية الذي لم يندد بالغزو.

وفرضت اليابان عقوبات على عشرات الأفراد والمنظمات الروسية منذ بدء ما تسميه روسيا "عمليتها العسكرية الخاصة" في أوكرانيا واستقبلت لاجئين أوكرانيين.

وقال كيشيدا للصحفيين بعد لقاء مودي في نيودلهي "أكدنا على أن أي تغيير أحادي الجانب للوضح الراهن بالقوة لا يمكن التغاضي عنه في أي منطقة ومن الضروري السعي لحل سلمي للنزاعات على أساس القانون الدولي".

وأعلن كيشيدا عن استثمارات بمبلغ خمسة تريليونات ين (42 مليار دولار) في الهند خلال السنوات الخمس المقبلة. ووقعت الهند على اتفاقيات مع وحدات من شركة سوزوكي موتور اليابانية لاستثمار حوالي 1.4 مليار دولار لإنتاج السيارات الكهربائية والبطاريات في ولاية جوجارات مسقط رأس مودي ولكن لم يتضح إن كان ذلك ضمن الخمسة تريليونات ين.

وعبر الزعيمان عن جديتهم بشأن التعامل مع الصراع في أوكرانيا والأزمة الإنسانية هناك. وامتنع مودي عن التعليق مباشرة على أوكرانيا لكنه أشار إلى أن الحوادث الجيوسياسية "تمثل تحديات جديدة".

وقال وزير خارجية الهند هارش فاردان شرينجلا للصحفيين إن الزعيمين قاما "بتقييم التداعيات الأوسع نطاقا خاصة بالنسبة لمنطقة المحيطين الهندي والهادي. وشددا على أهمية سلامة وأمن المنشآت النووية في أوكرانيا".

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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