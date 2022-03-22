روجيتش يغيب عن تشكيلة أستراليا أمام اليابان والسعودية

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ملبورن (رويترز) - تعرضت أستراليا لضربة في مشوارها بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم حيث تأكد غياب صانع اللعب توم روجيتش عن مباراتي اليابان والسعودية بسبب معاناته من إصابة في الكاحل مع سيلتيك.

وأعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم يوم الثلاثاء أن المدافع كايل رولز، الذي لم يشارك في أي مباراة دولية، خرج أيضا من التشكيلة بسبب إصابته بكوفيد-19.

واختار جراهام أرنولد مدرب أستراليا الاستعانة بقائد سيدني أليكس ويلكنسون لدعم الدفاع قبل لقاء اليابان في سيدني يوم الخميس.

وسيلتحق المدافع رايان ماكجوان، الذي يلعب في الكويت، بتشكيلة أستراليا في الشرق الأوسط لمواجهة السعودية يوم 29 مارس آذار.

وتسببت الإصابة بفيروس كورونا في غياب الثلاثي آرون موي وجاكسون إيرفين وكريج جودوين.

ويخضع المدرب أرنولد للعزل الذاتي بعد إصابته بالفيروس يوم الخميس الماضي. وعوقب أرنولد بغرامة 25 ألف دولار أسترالي (حوالي 18450 دولارا) بسبب مخالفة لوائح العزل الإجباري.

وتحتاج أستراليا للفوز على اليابان والسعودية لامتلاك فرصة في التأهل بشكل مباشر إلى نهائيات كأس العالم في قطر هذا العام.

وتحتل أستراليا المركز الثالث في المجموعة الثانية بفارق ثلاث نقاط عن اليابان، وأربع نقاط عن السعودية صاحبة الصدارة. ويتأهل أول منتخبين بشكل مباشر إلى نهائيات كأس العالم.

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)

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