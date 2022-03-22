اليابان تستدعي السفير الروسي بعد تعليق موسكو محادثات السلام

أخبار اليابان

(رويترز) - قالت وزارة الخارجية اليابانية إن نائب الوزير استدعى السفير الروسي يوم الثلاثاء، وذلك بعد يوم من قرار موسكو تعليق محادثات السلام مع طوكيو على خلفية فرض اليابان عقوبات على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية - تحرير محمود سلامة)

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