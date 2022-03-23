أسهم اليابان تغلق على أعلى مستوى في شهرين بدعم من أسهم التكنولوجيا والسيارات

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - أغلقت الأسهم اليابانية يوم الأربعاء على أعلى مستوياتها في أكثر من شهرين إذ صعدت أسهم التكنولوجيا متبعة خطى مثيلاتها الأمريكية وزادت أسهم قطاع السيارات مع تراجع الين.

وأغلق المؤشر نيكي الياباني مرتفعا بنسبة ثلاثة بالمئة ليسجل 28040.16 نقطة. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.33 بالمئة إلى 1978.70 نقطة. وأغلق المؤشران على أعلى مستوياتهما منذ 18 يناير كانون الثاني وحققا مكاسب للجلسة السابعة على التوالي.

وأغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع ليل الثلاثاء وقاد المؤشر ناسداك الصعود بزيادة اثنين بالمئة بعد أن عوضت أسهم شركات التكنولوجيا وشركات كبرى أخرى خسائرها في الفترة السابقة.

وفي اليابان زاد سهم شركة فاست ريتيلينج مالكة سلسلة متاجر يونيكلو للملابس 5.21 بالمئة وارتفع سهم طوكيو إلكترون لصناعة الرقائق 3.8 بالمئة وكان سهم سوفت بنك الأفضل أداء وصعد 7.22 بالمئة.

وارتفعت أسهم قطاع السيارات 3.37 بالمئة مع تراجع سعر الين بدرجة أكبر. فزاد سهم تويوتا موتور 3.99 بالمئة وصعد سهم هوندا موتور 2.89 بالمئة.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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