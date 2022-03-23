زيلينسكي يطلب من اليابان زيادة ضغوط العقوبات على روسيا

أخبار اليابان





(رويترز) - طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من اليابان يوم الأربعاء زيادة ضغوط العقوبات على روسيا بحظر التجارة في البضائع الروسية.

وفي كلمة أمام البرلمان في طوكيو عبر اتصال بالفيديو شكر زيلينسكي اليابان على قيادتها الدول الأسيوية في إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا وفرض العقوبات.

وقال "الدول المسؤولة تتحد لحماية السلام. أشعر بالامتنان لدولتكم على موقفها المؤسس على المبادئ في مثل هذه اللحظة التاريخية وعلى المساعدة الحقيقية لأوكرانيا".

وأضاف "كنتم أول دولة في آسيا بدأت حقيقة في ممارسة الضغوط على روسيا لإقرار السلام وأيدت العقوبات على روسيا وأحثكم على مواصلة ذلك".

وقال زيلينسكي، دون أن يورد أدلة، إن القوات الروسية تحضر لهجمات جديدة من ما يطلق عليه منطقة الاستبعاد المحيطة بمحطة تشيرنوبل النووية بعد أن احتلت المحطة المتوقفة عن العمل الشهر الماضي في المراحل الأولى من الحرب في أوكرانيا.

ولم يورد مزيدا من التفاصيل عن الهجمات التي قال إن روسيا تخطط لها.

وأضاف زيلينسكي "العالم على شفا العديد من الأزمات الجديدة... تحديات البيئة والغذاء غير مسبوقة".

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير سلمى نجم)

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