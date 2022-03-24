تويوتا تختبر سيارات أجرة ذاتية القيادة في تكساس

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بدأت تويوتا وأورورا في اختبار أسطول نقل سيارات مستقل باستخدام ميني فان سيينا المجهزة بنظام أورورا للقيادة الذاتية في تكساس ، الولايات المتحدة ، في هذه الصورة المنشورة في 23 مارس/ آذار 2022. رويترز.

سان فرانسيسكو (رويترز) - قالت شركة أورورا يوم الثلاثاء إن تويوتا موتور اليابانية وشركة أورورا إنوفيشن إنك، وهي شركة أمريكية مطورة لأنظمة القيادة الآلية، بدأتا اختبار أسطول لسيارات الركوب المستقلة في ولاية تكساس، مع وجود اثنين من مشغلي السلامة وعدم وجود ركاب على متنها.

سيتم اختبار سيارات تويوتا الصغيرة ”سيينا“ الميني فان، التي تم تعديلها بنظام القيادة الذاتية لشركة أورورا، على الطرق السريعة وشوارع الضواحي في منطقة دالاس فورت وورث، مع العملية بما في ذلك الرحلات في طريقها إلى المطار.

تتعرض الشركات الناشئة في مجال السيارات ذذاتية القيادة لضغوط لتوليد إيرادات مجدية من مليارات الدولارات من الاستثمار الهندسي، لكن توسيع نطاق الأسطول يمثل تحديًا حيث لا تزال هناك عقبات تكنولوجية.

وقالت الشركة الأمريكية في بيان: ”الطريق يُظهر قدرة أورورا على العمل بأمان بسرعات على الطرق السريعة، وهو عامل تقني رئيسي يسمح لها بإعطاء الأولوية لركوب السيارات الشعبية والمربحة“.

أورورا، بقيادة كريس أورمسون، الرئيس السابق لمشروع غوغل للسيارات ذاتية القيادة الذي أصبح منذ ذلك الحين وايمو ، قال إنه يخطط لمواصلة إضافة المركبات إلى الأسطول استعدادًا للإطلاق التجاري على شبكات النقل مثل أوبر.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)