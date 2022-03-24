أوساكا تتلقى تحية حارة في ميامي بعد صيحات استهجان في إنديان ويلز

أخبار اليابان





من ستيف كيتينج

(رويترز) - تلقت نعومي أوساكا مساندة قوية في طريقها للفوز 6-3 و6-4 على الأسترالية أسترا شارما في الدور الأول لبطولة ميامي المفتوحة للتنس يوم الأربعاء، بينما ما زالت تعاني من المضايقات التي تعرضت لها خلال خسارتها في الدور الثاني في إنديان ويلز.

وكانت أوساكا في سيطرة تامة من البداية في استاد هارد روك، ولم تسمح لشارما مطلقا بالحصول على أي فرصة لكسر الإرسال وأبقت المصنفة 96 عالميا تحت ضغط مستمر واستغلت فرصتين من 11 أتيحت لها لكسر إرسال منافستها.

وبعد المباراة تلقت أوساكا تحية من الجماهير المتناثرة في أجواء مختلفة تماما عما كانت عليه قبل 11 يوما في إنديان ويلز عندما قاومت دموعها بعد أن تعرضت لمضايقة من المتفرجين عقب خسارتها أمام فيرونيكا كودرميتوفا في الدور الثاني.

وقال أوساكا المبتسمة في مقابلة على أرض الملعب بعد المباراة ”هذه بطولتي. بصراحة، لم أرغب في ترك أي شيء يزعجني اليوم بغض النظر عما حدث مثل آخر مباراة لعبتها التي لم تكن أعظم ذكرى بالنسبة لي.

”أردت فقط أن أثبت أنه يمكنني العودة إلى هنا والمنافسة وبغض النظر عما إذا كنت فزت أو خسرت، فإنني أعلم أنني لعبت بأفضل طريقة ممكنة“.

وتراجع ترتيب اللاعبة اليابانية المصنفة الأولى على العالم سابقا إلى المركز 77 قبل البطولة بعد حصولها على استراحة من التنس عقب بطولة أمريكا المفتوحة العام الماضي لتضع صحتها النفسية في المقام الأول.

وظهرت معاناة أوساكا النفسية لأول مرة في بطولة فرنسا المفتوحة 2021 عندما انسحبت من البطولة الكبرى بعد أن قررت مقاطعة واجباتها الإعلامية بعد المباريات، موضحة أنها كانت تعاني من الاكتئاب.

وأخذت اللاعبة اليابانية فترات راحة من الرياضة في عدة مناسبات وقالت بعد مباراتها يوم الأربعاء إنها كانت تزور طبيبا نفسيا.

وقالت أوساكا إن قرار طلب المساعدة جاء بعد أن أعربت أختها عن قلقها عليها.

وأضافت أوساكا بعد أن ضربت موعدا في الدور الثاني مع أنجليك كيربر، وهي لاعبة أخرى سبق لها تصدر التصنيف العالمي ”أخيرا بدأت التحدث إلى معالج نفسي بعد إنديان ويلز. لقد استغرق الأمر عاما واحدا تقريبا بعد بطولة فرنسا المفتوحة.

”العقل شيء كبير. إذا كان بإمكانك الاستعانة بمتخصص لمساعدتك بنسبة خمسة في المئة فهذا وحده يستحق العناء“.

وكانت ميامي ثالث بطولة تشارك فيها أوساكا، الحاصلة على أربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، منذ خروجها من الدور الثالث في أستراليا المفتوحة.

لكن اللاعبة اليابانية البالغ عمرها 24 عاما بدت في حالة جيدة وسيطرت على مباراتها الافتتاحية في ميامي وتسببت ضربات إرسالها الصاروخية وضرباتها الأمامية في الكثير من الضرر لمنافستها.

وقالت أوساكا إن أداءها بدأ يتخذ شكلا واضحا، وكذلك حياتها.

وأضافت ”في الوقت الحالي أشعر بأن هذا (العلاج) يساعدني كثيرا. سأستمر في المضي قدما في ذلك“.

(اعداد أحمد ماهر للنشرة العربية)

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