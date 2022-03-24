اليابان تدرس مضاعفة المساعدات الإنسانية والقروض لأوكرانيا
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طوكيو (رويترز) - قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية يوم الخميس إن الحكومة اليابانية تدرس تقديم مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 100 مليون دولار لأوكرانيا والدول المجاورة إضافة إلى 100 مليون دولار من المساعدات التي أعلنت عنها اليابان بالفعل.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن الحكومة تدرس أيضًا مضاعفة القروض الطارئة لأوكرانيا إلى 200 مليون دولار وإرسال ضباط طبيين من قوات الدفاع الذاتي لدعم اللاجئين الأوكرانيين في بولندا والدول المجاورة الأخرى.
قال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو إنه يعتزم الكشف عن إجراءات الدعم اليابانية الجديدة لأوكرانيا في اجتماع قمة مجموعة السبع المقرر عقده في بروكسل يوم الخميس.
النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)
العلاقات اليابانية الأمريكية العلاقات الروسية اليابانية الحكومة اليابانية رويترز