خفر السواحل الياباني: الصاروخ الكوري الشمالي ربما سقط في المنطقة الاقتصادية الخالصة

أخبار اليابان

طوكيو (رويترز) - قال خفر السواحل الياباني إن صاروخا أطلقته كوريا الشمالية يوم الخميس سقط على ما يبدو في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لليابان.

وكان خفر السواحل قد أعلن في وقت سابق إطلاق ما قد يكون صاروخا باليستيا.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)

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