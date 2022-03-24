هبوط مقذوف أطلقته كوريا الشمالية قرب أوموري بشمال اليابان

أخبار اليابان

طوكيو (رويترز) - قالت السلطات اليابانية يوم الخميس إن ما بدا أنه صاروخ أطلقته كوريا الشمالية شوهد يهبط على مسافة 170 كيلومترا غربي منطقة أوموري في شمال البلاد.

وقال حرس السواحل الياباني إن المقذوف الذي يعتقد أنه صاروخ باليستي سقط نحو الساعة 1544 (0644 بتوقيت جرينتش).

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير دعاء محمد)

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