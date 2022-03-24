اليابان: مقذوف كوريا الشمالية يبدو نوعا جديدا من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات
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طوكيو (رويترز) - قال ماكوتو أونيكي نائب وزير الدفاع الياباني إن المقذوف الذي أطلقته كوريا الشمالية بعد ظهر الخميس يبدو نوعا جديدا من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات نظرا لبلوغه ارتفاعا يزيد على ستة آلاف كيلومتر.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير دعاء محمد)
(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -
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