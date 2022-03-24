رئيس وزراء اليابان: تجربة كوريا الشمالية الصاروخية "عمل من أعمال العنف غير المقبولة"

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طوكيو (رويترز) - قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يوم الخميس إن تجربة كوريا الشمالية الصاروخية الأخيرة "عمل من أعمال العنف غير المقبولة".

وقال كيشيدا، الموجود في بروكسل لحضور قمة مجموعة الدول السبع الصناعية، إنه سيسعى لتأكيد التعاون فيما يتعلق بتصرفات كوريا الشمالية خلال الاجتماع، مضيفا أن تكنولوجيا الصواريخ الكورية الشمالية آخذة في التطور.

وندد مسؤولون كبار في سول وطوكيو بإطلاق كوريا الشمالية لما قالوا إنه صاروخ باليستي عابر للقارات في وقت سابق يوم الخميس.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية)

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