مصر تطرح سندات ساموراي بقيمة 60 مليار ين في السوق اليابانية

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القاهرة (رويترز) - قالت وزارة المالية في بيان يوم الخميس إن مصر طرحت سندات ساموراي لأجل خمس سنوات بقيمة 60 مليار ين (493.26 مليون دولار) في السوق اليابانية.

وهذا أول طرح دولي تصدره مصر منذ قللت قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة 14 بالمئة يوم الاثنين مدفوعة بهرب المستثمرين الأجانب من سندات الخزانة بالجنيه المصري بعد أن غزت روسيا أوكرانيا.

وأضافت وزارة المالية المصرية في البيان أنها تمكنت من "طرح هذا الإصدار بضمانة ائتمانية من البنك الياباني سوميتومو ميتسوي وتغطية إحدى مؤسسات التأمين اليابانية الحكومية (نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار)، والحصول على تسعير منخفض لسندات الساموراي بالسوق اليابانية؛ حيث بلغ الكوبون 0.85 بالمئة سنويا لأجل خمس سنوات".

ونقل البيان عن وزير المالية محمد معيط قوله "نجاحنا في طرح أول إصدار لسندات الساموراي بالسوق اليابانية، يعكس قدرتنا على العودة للأسواق الدولية للسندات بما في ذلك تلك التي ندخلها لأول مرة في تاريخ مصر، رغم ما تشهده الاقتصادات من تحديات عالمية غير مسبوقة".

وأشار بيان الوزارة إلى أن الطرح يأتي في إطار خطة لتنويع أدوات ومصادر الدين والتمويل.

(الدولار = 121.6400 ين)

(تغطية صحفية أحمد إسماعيل - إعداد يمنى إيهاب وسلمى نجم للنشرة العربية - تحرير دعاء محمد)

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