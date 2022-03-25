الولايات المتحدة واليابان توقعان صفقة بشأن تعريفات لحوم البقر

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عمال يقومون بتقطيع لحم البقر الطازج إلى قطع صغيرة في أول مصنع لمعالجة اللحوم في الكابيتول وسط نقص في المنتجات الحيوانية بسبب مشاكل سلسلة التوريد الناتجة عن جائحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة، 31 يناير/ كانون الثاني 2022. رويترز.

واشنطن (رويترز) - قال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة واليابان أعلنتا يوم الخميس اتفاقا سيسمح للمزارعين ومربي الماشية الأمريكيين بتلبية طلب اليابان المتزايد على لحوم الأبقار الأمريكية وتقليل فرص فرض اليابان رسوما جمركية أعلى في المستقبل.

تتضمن الاتفاقية آلية جديدة تتطلب الوصول إلى ثلاثة شروط منفصلة - بدلاً من واحد فقط - لليابان لاستدعاء ”إجراءات وقائية“ وفرض رسوم أعلى على لحوم الأبقار الأمريكية لمدة 30 يومًا.

وقالت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي في بيان ”هذه الاتفاقية مكسب كبير لبلدينا حيث يضمن للمزارعين الأمريكيين ومربي الماشية الاستمرار في تلبية طلب اليابان المتزايد على لحوم الأبقار الأمريكية عالية الجودة“.

قال مسؤول أمريكي كبير إن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بعد عام من المشاورات بين البلدين، سيدخل حيز التنفيذ بمجرد الانتهاء من النص واستكمال كل دولة لبعض الخطوات المتبقية.

ورحب وزير الزراعة الأمريكي توم فيلساك بالاتفاق وقال إنه سيسمح بمزيد من النمو القائم على السوق في صادرات لحوم البقر الأمريكية إلى اليابان.

أظهرت بيانات أمريكية أنه في عام 2021، كانت الولايات المتحدة أكبر مصدر للحوم البقر في العالم، حيث بلغت قيمة المبيعات العالمية للحوم البقر ومنتجاتها أكثر من 10 مليارات دولار.

بلغ إجمالي صادرات لحوم الأبقار الأمريكية إلى اليابان حوالي 2.4 مليار دولار في عام 2021.

كان منتجو اللحوم الأمريكيون قد دفعوا من أجل تعديل التعريفات، بحجة أن لحوم الأبقار الأمريكية كانت في وضع تنافسي في وضع غير مواتٍ ضد المصدرين الأعضاء في الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ (CP-TPP).

لكي تبدأ التعريفات الوقائية، يجب أن يتجاوز إجمالي واردات لحوم الأبقار من الولايات المتحدة فقط، ولكن أيضًا الأعضاء الـ 11 في CP-TPP الحد المنصوص عليه في الاتفاقية.

وقال مسؤول بوزارة الزراعة اليابانية لرويترز ”هذه آلية كانت موجودة في الشراكة عبر المحيط الهادئ قبل خروج الولايات المتحدة من تلك المحادثات ، ونعتقد أن هذه الاتفاقية الجديدة هي وسيلة لإعادة الولايات المتحدة إلى هذا المخطط“.

كان من المقرر أن يكون اتفاقية CP-TPP واحدة من أكبر الاتفاقيات التجارية في العالم حتى انسحبت الولايات المتحدة من المفاوضات في عام 2017. وقع البلدان اتفاقية تجارة حرة ثنائية منفصلة في عام 2019.

رفعت اليابان رسومها ”الوقائية“ على لحوم الأبقار الأمريكية إلى 38.5٪ من 25.8٪ في مارس/آذار 2021 لمدة 30 يومًا بعد أن وصلت واردات لحوم البقر الأمريكية إلى 253051 طنًا، متجاوزة مستوى 242 ألف طن. ارتفع الطلب على لحوم الأبقار الأمريكية في تلك الفترة حيث أدى الجفاف إلى تباطؤ الواردات من أستراليا.

دفع رفع الرسوم الجمركية البلدين إلى التفاوض على صفقة جديدة.

وقال سفير الولايات المتحدة لدى اليابان رام إيمانويل في بيان ”لقد استغرق الأمر عامًا للعثور على الصيغة الصحيحة لهذه الاتفاقية“ ، مضيفًا أن الاتفاقية كانت بمثابة مكسب للمستهلكين اليابانيين.

قال مسؤولون بالحكومة اليابانية في إفادة صحفية مساء الخميس إن المفاوضات بدأت بـ ”خلافات كبيرة“ ، لكن كلا الطرفين وجد توافقًا جيدًا.

قال المسؤول الكبير إن لحوم الأبقار الأمريكية تدخل اليابان حاليًا بمستوى رسوم عادي بنسبة 25٪ تم التفاوض عليه في اتفاقية السنة المالية اليابانية 2021، والتي تنتهي في 31 مارس/ آذار، ولا يُتوقع فرض رسوم مؤقتة أعلى في السنة المالية الحالية.

قال مسؤول كبير إن نظام الزناد الثلاثة يزيل عدم اليقين بالنسبة للمصدرين الأمريكيين حتى لو كانت هناك تحولات في توافر السوق من دول مختلفة خلال عام معين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)