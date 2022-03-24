ثنائية ميتوما توصل اليابان والسعودية لكأس العالم

أخبار اليابان

من نيك مولفيني

سيدني (رويترز) - بفضل هدفين من البديل كاورو ميتوما في الدقائق الأخيرة من المباراة فازت اليابان خارج أرضها 2-صفر على مضيفتها أستراليا في أجواء ماطرة بالإستاد الأولمبي في سيدني يوم الخميس لتضمن اليابان التأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة السابعة على التوالي.

كما ضمن الفوز الياباني وهو الأول على أستراليا على أرض الأخيرة منذ 1998 للسعودية الظهور في النهائيات التي ستقام في قطر في وقت لاحق من العام الحالي أيضا.

وتحتل أستراليا المركز الثالث بين فرق المجموعة الثانية وستلعب في الملحق الآسيوي مع صاحب المركز الثالث في المجموعة الآسيوية الأولى وبعد ذلك سيواجه الفائز منهما المنتخب صاحب المركز الخامس في أمريكا الجنوبية ليحصل المنتصر في المواجهة على مكان في النهائيات.

وتسعى أستراليا للظهور في النهائيات للمرة الخامسة على التوالي.

وبعد أن بدت المباراة مقبلة على الانتهاء بدون أي أهداف نجح الجناح ميتوما في الوصول لكرة مقطوعة في الدقيقة 89 وإرسالها إلى شباك مات رايان حارس المرمى الأسترالي.

وبعد ذلك بخمس دقائق أضاف ميتوما الهدف الثاني للمنتخب الزائر ليضمن فوز فريقه بعد نجاحه في تجاوز الدفاع الأسترالي المتعب وهز شباك رايان من جديد.

وقال ميتوما صاحب الهدفين "عرفت أنها ستكون مباراة متقاربة المستوى عندما كنت على أرض الملعب. وأدركت لدى نزولي أنه يتعين علي القيام بدوري وإحراز هدف".

وأضاف قوله "أنا سعيد حقا من أجل زملائي اللاعبين ومن أجل الناس في اليابان ومن أجل كل من يشجع اليابان".

وجاء فوز اليابان مستحقا بعد تألق واتارو إندو في خط الوسط وتهديد تاكومي مينامونو المستمر لمرمى منتخب أصحاب الأرض الذي غاب عنه الكثير من اللاعبين الأساسين بسبب العدوي بفيروس كورونا والإصابات.

وسدد مينامونو في إطار المرمى مرتين في غضون خمس دقائق قبل نهاية الشوط الأول.

وحصل أصحاب الأرض أيضا على بعض الفرص من بينها هدف أحرزه ميكي ياماني بالخطأ في مرماه لكنه ألغي بسبب مخالفة ضد حارس المرمى.

لكن المنتخب الأسترالي كان أقل قوة وفعالية من ضيفه في خط الوسط ولم يتمكن من مجاراة سرعة الضيوف في الهجمات المرتدة.

وأهدر المهاجم الأسترالي المتميز أيدين هروستيتش فرصتين في بداية‭‭‭‭ ‬‬‬‬الشوط الثاني عندما أبعد أصحاب الأرض ركلة حرة نفذها من مدى بعيد وسدد هو الثانية بعيدا.

وفي الدقيقة 80 أبعد ترينت سينسبيري كرة مينامونو من على خط المرمى كما أنقذ المنتخب الأسترالي مرماه من فرصة أخرى من جونيا إيتو بعد ذلك بسبع دقائق ليتأخر الحسم حتى الدقائق الأخيرة.

وفي أخر 10 دقائق اندفع المنتخب الأسترالي نحو الهجوم أملا في هز الشباك والحفاظ على فرصته في التأهل المباشر للنهائيات لكن هذا تسبب في نتيجة عكسية إذ ترك فراغا في الخلف استغله الفريق الزائر لصالحه.

وقال جراهام أرنولد مدرب أستراليا "قاتلنا بكل قوة الليلة. لا يمكن التقليل من جحم الجهد الذي بذلناه. لكن حتى التعادل السلبي لم يكن كافيا ولذا كان لابد من محاولة الفوز.

"وفي النهاية حصلنا على المركز الثالث ولابد من التحلي بالإيجابية حيال ذلك".

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)









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