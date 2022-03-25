وزارة: اليابان تجمد أصول 25 مواطنا روسيا إضافيا

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - ذكرت وزارة الخارجية اليابانية في بيان يوم الجمعة أن اليابان ستجمد أصول 25 مواطنا روسيا إضافيا، وستحظر الصادرات إلى 81 منظمة روسية.

وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يوم الخميس إن اليابان ستتخذ خطوات لحرمان روسيا من وضع البلد الأكثر تفضيلا من الناحية التجارية، فضلا عن حرمانها من مراوغة العقوبات المالية عبر استخدام أصول رقمية.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية)

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