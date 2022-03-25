شركة شينوغي اليابانية توقع عقدا مع الحكومة لتوريد حبوب علاج كورونا

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تُظهر صورة ملتقطة بالفيديو عملية إنتاج التجربة السريرية المستمرة لأقراص شينوغي، والمعروفة باسم S-217622 ، لعلاج مرض فيروس كورونا، في هذه الصور غير المؤرخة وغير المحددة التي أصدرتها شينوغي وحصلت عليها رويترز في 7 فبراير/ شباط 2022. رويترز.

طوكيو (رويترز) - قالت شركة شينوغي اليابانية للأدوية يوم الجمعة إن الشركة وقعت اتفاقا أساسيا مع الحكومة لتوفير حبوب حبوب علاج فيروس كورونا تقوم بتطويرها الآن.

وأضافت الشركة في بيان أن الحكومة تدرس شراء مليون جرعة من العقار بانتظار الموافقة التنظيمية.

ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 3.9٪ على خلفية الأخبار، مقابل انخفاض بنسبة 0.3٪ في مؤشر طوكيو القياسي.

في الشهر الماضي، سعى شينوغي للحصول على الموافقة على الحبوب، وهي تعد مثبطا للبروتياز يُعرف باسم S-217622 والذي سيصبح ثالث مضاد فيروسات ياباني معتمد لمرضى فيروس كورونا، بعد الحبوب التي طورتها شركو فايزر وميرك.

تمتلك الشركة تطلعات عالمية للحبوب، قائلة الأسبوع الماضي إنها ستطلق تجربة المرحلة الثالثة في جميع أنحاء العالم بدعم من الحكومة الأمريكية. قال الرئيس التنفيذي للشركة إن الإنتاج قد يصل إلى 10 ملايين جرعة في السنة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)