أسهم اليابان تسجل أطول سلسلة مكاسب في عامين ونصف

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طوكيو (رويترز) - ارتفع المؤشر نيكي الياباني للجلسة التاسعة على التوالي يوم الجمعة في أطول سلسلة من المكاسب المتتالية منذ سبتمبر أيلول 2019 إذ أعاد المستثمرون شراء الأسهم الرخيصة حتى بعدما دفع الارتفاع الأخير المتعاملين لجني الأرباح.

وغير المؤشر نيكي اتجاهه ليرتفع 0.14 بالمئة إلى 28149.84 نقطة ليصعد المؤشر 4.93 بالمئة هذا الأسبوع.

واستقر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا عند 1981.47 نقطة لكنه سجل مكاسب أسبوعية 3.78 بالمئة.

وقال ماساهيرو إيتشيكاوا كبير محللي السوق في سوميتومو ميتسوي دي.إس. لإدارة الأصول "استوعب المستثمرون تأثير الحرب الروسية الأوكرانية الجارية في حين أُخذت بالفعل زيادات أسعار الفائدة الأمريكية في الاعتبار".

وزاد سهم شركة طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات الشرائح بنسبة 0.63 بالمئة.

وقفز سهم شركة شيونوجي 4.49 بالمئة بعد أن وقعت شركة الأدوية اتفاقية مع الحكومة اليابانية لتزويدها بعلاج لكوفيد-19 يؤخذ عن طريق الفم تطوره الشركة حاليا.

وعلى الجانب الأخر تراجع سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار التكنولوجي وشركة الهواتف كيه.دي.دي.آي 0.25 بالمئة و1.85 بالمئة على التوالي.

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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