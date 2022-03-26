أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية تندد بإطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا

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واشنطن (رويترز) - قال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة إن ممثل الولايات المتحدة الخاص لكوريا الشمالية سونج كيم ومسؤولين يابانيين وكوريين جنوبيين نددوا بإطلاق بيونجيانج صاروخا باليستيا.

وأضاف برايس في بيان أن كيم أجرى اتصالات منفصلة يوم الخميس مع المدير العام لشؤون آسيا والمحيط الهادي بوزارة الخارجية اليابانية فوناكوشي تاكيهيرو وممثل كوريا الجنوبية الخاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية نوه كيو دوك.

(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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