رئيس وزراء اليابان: تزايد احتمال استخدام روسيا أسلحة نووية

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طوكيو (رويترز) - قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يوم السبت إن احتمال استخدام روسيا للأسلحة النووية "حقيقي بشكل متزايد" ، ورحب بزيارة السفير الأمريكي إلى هيروشيما ، أول مدينة تتعرض لهجوم نووي.

وعبرت اليابان، الدولة الوحيدة التي تعرضت لهجوم بالأسلحة النووية، مرارا عن معارضتها للتسلح النووي. وزار كيشيدا، الذي يمثل هيروشيما في البرلمان، النصب التذكاري للسلام ومتحف المدينة يوم السبت مع السفير رام إيمانويل.

وقال كيشيدا لقناة هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة "عندما يصبح الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية من قبل روسيا حقيقيا بشكل متزايد، أعتقد أن زيارة السفير إيمانويل إلى هيروشيما وتجربته في رؤية الواقع النووي ستصبح رسالة قوية إلى المجتمع الدولي.

"أعتقد أن زيارتنا كانت ذات مغزى".

وقال إن الحرب الروسية في أوكرانيا تظهر الصعوبات التي تواجه إيجاد عالم بدون أسلحة نووية.

ولم يهدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مباشرة بشن هجوم نووي. لكنه حذر، عندما بدأ الغزو في 24 فبراير شباط، من أن أي شخص يعرقل روسيا سيواجه "عواقب لم يواجهها في تاريخه" وهو تصريح اعتبره بعض الزعماء تهديدا باستخدام أسلحة نووية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف يوم الثلاثاء إن روسيا لن تستخدم الأسلحة النووية إلا لمواجهة "تهديد وجودي لبلادنا".

وحذر زعماء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى يوم الخميس روسيا من استخدام أسلحة بيولوجية أو كيماوية أو نووية في حربها مع أوكرانيا.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير مروة سلام)

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