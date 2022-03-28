ارتفاع معدل التأييد الشعبي للحكومة اليابانية بفضل موقفها من الغزو الروسي لأوكرانيا

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رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يتحدث أمام وسائل الإعلام في مقر إقامته الرسمي، في طوكيو، اليابان في 21 ديسمبر/ كانون الأول 2021. رويترز.

طوكيو (رويترز) - ارتفع التأييد الشعبي لحكومة رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو بشكل عام للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، مع اقتراب انتخابات حاسمة بعد أشهر فقط، حيث قال ما يقرب من 70٪ من المشاركين في الاستطلاع إنهم وافقوا على رده على الغزو الروسي لأوكرانيا.

قال حوالي 67٪ من المشاركين في استطلاع في نهاية الأسبوع أجرته صحيفة نيكي اليومية وتلفزيون طوكيو إنهم وافقوا على رد فعل الحكومة على الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير/ شباط ، والذي تسميه روسيا ”عملية عسكرية خاصة“. فقط 22٪ لم يكونوا من المؤيدين في الاستطلاع الذي يتم إجراؤه على أساس شهري.

بشكل عام، بلغ التأييد لكيشيدا، الذي تولى منصبه في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، 61٪، بزيادة 6 نقاط عن الشهر السابق.

فرضت اليابان عقوبات على مجموعة واسعة من الأفراد والمنظمات الروسية، فضلاً عن قولها إنها ستلغي وضع روسيا التجاري للدولة الأكثر تفضيلاً - على النقيض من ردها الفاتر على استيلاء روسيا على شبه جزيرة القرم في عام 2014 في عهد رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.

التأييد القوي هو أيضا أخبار جيدة لكيشيدا، وزير الخارجية الأسبق، قبل الانتخابات الحاسمة لمجلس الشيوخ الياباني التي ستعقد في يوليو/ تموز. إن الفوز القوي لحزبه الليبرالي الديمقراطي الحاكم سيسمح له بعدة سنوات خالية من الانتخابات ومستقرة سياسيًا لمتابعة أهداف سياسته.

كما حظيت الحكومة بالثناء على تعاملها مع جائحة كورونا وسط الانخفاض الأخير في الحالات الجديدة. قال حوالي 64٪ إنهم مؤيدون للحكومة، بزيادة 8 نقاط عن استطلاع فبراير/ شباط - والأعلى منذ طرح السؤال في الاستطلاع في فبراير/ شباط 2020.

ابتليت حكومة سلف كيشيدا، سوغا يوشيهيدي، بالتصورات العامة بأنها أخطأت في استجابة اليابان للجائحة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)