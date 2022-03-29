وزير المالية الياباني: تشريعاتنا لا تسمح بمصادرة احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي الروسي
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طوكيو (رويترز) - قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي يوم الاثنين إن القانون الياباني الحالي لا يسمح للحكومة بمصادرة احتياطيات البنوك المركزية الأجنبية التي يتم الاحتفاظ بها بنك اليابان.
أدلى سوزوكي بهذا التصريح في البرلمان عندما سئل عن الاحتياطيات الأجنبية لروسيا لدى بنك اليابان والتي تم تجميدها كجزء من العقوبات المفروضة على غزو البلاد لأوكرانيا.
(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)
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