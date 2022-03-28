رئيس الوزراء الياباني يوجه الحكومة لبدء العمل على وضع تدابير لمعالجة ضغوط التضخم

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رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يعقد مؤتمرا صحفيا في طوكيو، اليابان، 16 مارس/ آذار 2022. رويترز.

طوكيو (رويترز) - سيأمر رئيس الوزراء الياباني الحكومة يوم الثلاثاء بتجميع إجراءات طوارئ بحلول نهاية أبريل/ نيسان بهدف مكافحة تضخم أسعار النفط والسلع الأخرى التي أججتها الأزمة الأوكرانية.

وقال رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو للبرلمان يوم الاثنين ”الأولوية هي الاستخدام الفوري للأموال الاحتياطية للتعامل مع جائحة كورونا“.

وكان يرد على استفسار من أحد المشرعين عن حزب كوميتو، الشريك في ائتلافه الحاكم، عما إذا كان تجميع ميزانية مالية إضافية أخرى يعد خيارًا.

وأضاف كيشيدا أنه سيأخذ في الاعتبار آراء الشريك فيما يتعلق بالإجراءات المزمع اتخاذها.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)