توقف موجة ارتفاع لنيكي استمرت تسعة أيام وخطوة بنك اليابان تحد من الخسائر

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - تراجع المؤشر نيكي الياباني يوم الاثنين متخليا بذلك عن موجة صعود استمرت تسعة أيام مع جني المستثمرين للأرباح قبيل نهاية السنة المالية هذا الأسبوع.

وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.73 بالمئة إلى 27943.20 نقطة بعد ارتفاعه بنحو 12 بالمئة في الأيام التسعة الماضية ليلامس أعلى مستوياته منذ خمسة أسابيع البالغ 28338.81 نقطة.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.41 بالمئة إلى 1973.37 نقطة.

وقال متعامل من شركة أوراق مالية محلية "ليس من المفاجئ بعد تسعة أيام من الصعود أن تسود حالة من الحذر من رفع الأسهم بدرجة أكبر".

وأضاف "من الطبيعي أن تهيمن عمليات جني الأرباح على التعاملات الآن".

وتراجع سعر الين الياباني متجاوزا مستوى 123 ينا للدولار بعد إجراء بنك اليابان لدعم أسهم شركات التصدير. فارتفع سهم تويوتا موتور 0.59 بالمئة وسهم نيسان 1.81 بالمئة.

وكانت أسهم قطاع الطاقة أكبر رابح فزادت 1.61 بالمئة بعد أن ظلت أسعار النفط الخام عند مستوياتها المرتفعة رغم تراجعها اليوم.

وكانت أسهم قطاع المواد الأساسية أكبر خاسر ونزلت 1.75 بالمئة.

وتراجعت أسهم شركات الرقائق كذلك فنزل سهم طوكيو إلكترون 1.31 بالمئة وسهم أدفانتيست 1.04 بالمئة.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي)

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